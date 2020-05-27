За козла ответит: на Богдана пожаловались в полицию

Богдана хотят привлечь к ответственности за издевательства над козлом в Киевском зоопарке. Богдан отнимал у козла еду и таскал его за уши.

Бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана хотят привлечь к уголовной ответственности за издевательства над козлом в Киевском зоопарке, заявил на своей странице в Facebook юрист Алексей Шевчук.

«Сегодня инициировали уголовное производство в отношении Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакцию полиции», — написал он.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Богдан в контактной зоне зоопарка пытается отобрать у козла корм и таскает его за ухо.

«Казліна ти дурна!»Втомився від політиків – пішов у зоопарк до тваринок. Зустрів БОгдана:)P.S. До речі в зоопарку товпища народу. Про карантин точно ніхто не думає, особливо в довжеленній черзі в касу. Майже всі без масок. Відосік в першому лінку. Geplaatst door Роман Сухан op Maandag 25 mei 2020

Многие пользователи расценили его поведение как издевательство над животным.

Сьогодні ініціювали кримінальне провадження щодо Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами . Чекаємо реакцію поліції Geplaatst door Shevchuk Oleksiy op Maandag 25 mei 2020

Напомним, что президент Украины Зеленский 11 февраля подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность своего помощника Ермака. Стало известно, как накануне Богдан покинул Офис президента после неприятного разговора с главой государства.

Кроме того, скандал с братом Андрея Ермака Денисом, который инициоровал нардеп Гео Лерос напрямую связываюю с Андрем Богданом. Именно Богдан считают автором «альянса соросят» во власти Зеленского.