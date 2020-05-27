Украина призывает Россию отказаться от логики войны

Представительство Украины в ООН призвало Россию отказаться от насилия и логики войны. Подчеркивается, что режим прекращения огня нарушается ежедневно.

Постоянное Представительство Украины при ООН призвало Россию отказаться от насилия и логики войны. Представительство выступило с таким заявлением на своей странице в Facebook.

«Сегодня 26 мая российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского военного. Режим прекращения огня нарушается ежедневно», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Россия должна выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатом саммита «нормандской четверки» в Париже и Минскими соглашениями.

Today Russian forces launched an attack in Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily…. Geplaatst door Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN op Dinsdag 26 mei 2020

Накануне оккупационные войска шесть раз открывали огонь, погиб один украинский военный, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Неподалеку Водяного противник стрелял из автоматических станковых гранатометов. По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы.

В районе Пищевика и дважды возле Марьянки вражеские войска в ночное время вели огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

«Наши военные четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную деятельность», – добавили в Минобороны.

С начала суток противник огневую активность не проявлял.

За 25 мая российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Днем ранее оккупанты стреляли 12 раз, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Напомним, что представители ЕС осудили конференцию России по Крыму, в которой сами участвовали, несмотря на собственные правила. ЕС не признает аннексию Крыма.