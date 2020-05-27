Портников: Зеленский спас украинскую идею

В Украине одна важная беда – власть равнодушных к судьбе страны людей. С другой стороныї провалы этой власти спасают от уничтожения украинскую идею.

Избиратели президента Украины Владимир Зеленского должны убедиться в импотентности выбранной ими власти, которая несет стране только горе, экономическую разруху и разочарование. Но все это – спасает от девальвации украинскую идею, заявил журналист и публицист Виталий Портников в своем интервью «UkrLife.TV».

«Зеленский по крайней мере спас украинскую идею от ее полного уничтожения», – заявил Портников.

«Дякую! Дякую, что вы Владимир Александрович взяли это все на себя и даже не понимая того, что вы на самом деле сделали. Вы ценой своей карьеры спасли украинскую идею», – уточнил он.

Портников уточнил, какую роль на самом деле должен сыграть Зеленскій в истории Украины. Он, по мнению публициста, и дальше должен принимать на себя все удары ради спасения украинской идеи.

«Зеленский должен стать заложником. Должен стать жертвой, нашей Ифигенией, которую мы принесем в жертву украинской идее. Но не в буквальном смысле, конечно», – настаивает Портников.

Портников говорит, что если бы вместо Владимира Зеленского президентом был бы Петр Порошенко или Юлия Тимошенко, то все беды, связанные с коронавирусом и экономическим кризисом, ударили бы по национальной идее. Ведь эти проблемы не зависят от того, кто был у власти.

Портников проиллюстрировал возможные общественные настроения, будь у власти Порошенко, особенно с учетом того, что никакого процесса капитуляции Украины перед Россией в обертке «прекращения войны» не было бы.

«Вам нужны «Армія, мова, віра». Что, армия способна бороться с карантином? И что, вы со своей верой будете ходить с кадилом и победите эпидемию? А что, важно на каком языке вы говорите? И мы говорим по-украински и все равно помираем», – рассуждает Портников.

При этом он отметил, что в Украине сейчас не было бы олигарха Игоря Коломойского с его дестабилизирующей ролью в стране и лоббированием своих интересов в парламенте.

«Коломойский просто бы не приехал бы в Украину», – подчеркнул Портников.

Сейчас определенный момент, интересный в историческом плане, так как у власти находится равнодушное большинство населения. Как оказалось, равнодушная к судьбе Украины часть населения способна обойтись как без украиноорентированой, так и без пророссийской части населения.

«Зеленский – это первый в истории Украины президент равнодушных. Равнодушных к будущему страны. Причем очень глупо рвавнодушных», – отметил Портников.

«Помните, как они говорили: «Ой, мы проголосуем за Зеленского, а если что-то будет не так, то мы уедем». Ага, а куда вы уедете? Сидите дома! «Все!», – сказал коронавирус. Это означает, что иногда нужно думать головой», – иронизировал Портников

Портников выразил сожаление, что Украину покидают украиноорентированые граждане страны. Массовый отъезд таких граждан наблюдается даже в западных областях, которые считаются традиционным оплотом национальной идеи.

«Есть проблема. Нам нужно строить государство, которое мы не сможем построить, если большинство населения будет относится к этому строительству равнодушно», – сокрушается Портников.

При этом публицист отметил, что если бы в Украине существовал четкое разделение на пророссийскую и проукраинскую часть, то тогда ситуация была бы более однозначной и понятной – страна бы просто разделилась. Но большинство населения Украины, к сожалению, индифферентно к судьбе своей страны.

«Вот если бы был я, и с другой стороны условный Медведчук, или Добкин, или Кернес, то я думаю, что с ними если можно было если не договориться, то по крайней мере, разойтись», – отмечает Портников.

«Просто они говорят: «Мы хотим в Россию. Украина – это Россия!»; а мы говорим: «Украина – это Украина!», и мы территориально расходимся. То, что они смогут отхватить – там будет Россия, а то что мы сможем защитить – там будет Украина», – уточнил он.

Напомним, что эксперты, политические и гражданские активисты высказывают опасения, что Зеленский намерен «украинским Путиным». О возможных планах по узурпации власти пишет бывший политузник Кремля, украинский кинорежиссер Олег Сенцов