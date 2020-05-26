В России новый рекорд смертей от коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает свирепствовать в России. За прошедшие сутки болезнь унесла более 170 жизней. Это новое рекордный уровень смертности.

В России за последние сутки зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируской болезни СOVID-19 – 174 случая, сообщает оперативный штаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

«За сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 807 человек», – говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявлено 8 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах.

Россия включает в свою статистику оккупированный Крым.

Как известно, 21 мая в России умерли от коронавируса 150 человек, это было рекордное число жертв за сутки.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировано 339 новых случая заражения коронавирусом, смертность – составила 21 пациент. Всего в стране 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни.