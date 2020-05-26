Украина требует от России выпустить Гафарова
Омбудсмен Денисова обратилась к Москальковой с требованием освободить крымчанина Гафарова. Состояние здоровья политзаключенного продолжает ухудшаться.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует освободить из СИЗО Симферополя политзаключенного крымчанина Джемиля Гафарова. Денисова написала об этом на своей странице в Facebook.
Денисова сообщила, что у состояние здоровья политзаключенного продолжает ухудшаться.
«У кримского татарина, который имеет II группу инвалидности и уже более года незаконно содержится в СИЗО, критическое состояние здоровья», – написала Денисова..
«Из-за имеющихся хронических заболеваний и появления нестерпимой боли в области грудной клетки, почек и постоянного высокого давления, он не может содержаться в условиях места несвободы. Ведь в пенитенциарных учреждениях ему не проводят ни одного медицинского обследования и не предоставляют надлежащей медицинской помощи», – уточнила она.
Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием содействовать отмене содержания под стражей крымчанина.
Также Денисова требует предоставить Гафарову необходимую медицинскую помощь.
⚡️⚡️Український політв'язень Джеміль Гафаров повинен бути негайно звільнений з-під арешту!❗️❗️Кримський татарин, який…
Geplaatst door Людмила Денісова op Maandag 25 mei 2020
Напомним, Джемиль Гафаров имеет ряд заболеваний. В 2017 году он перенес инфаркт миокарда. Активный посетитель всех судебных процессов по политически мотивированным делам в Крыму.
Он была задержан в марте 2019 по так называемому второму симферопольскому делу «Хизб ут-Тахрир» – организации, которая признана в России террористической. В Украине запрета на ее деятельность нет, но после оккупации Крыма российские «власти» начали преследовать ее участников.