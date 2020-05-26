Украина требует от России выпустить Гафарова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует освободить из СИЗО Симферополя политзаключенного крымчанина Джемиля Гафарова. Денисова написала об этом на своей странице в Facebook.

Денисова сообщила, что у состояние здоровья политзаключенного продолжает ухудшаться.

«У кримского татарина, который имеет II группу инвалидности и уже более года незаконно содержится в СИЗО, критическое состояние здоровья», – написала Денисова..

«Из-за имеющихся хронических заболеваний и появления нестерпимой боли в области грудной клетки, почек и постоянного высокого давления, он не может содержаться в условиях места несвободы. Ведь в пенитенциарных учреждениях ему не проводят ни одного медицинского обследования и не предоставляют надлежащей медицинской помощи», – уточнила она.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием содействовать отмене содержания под стражей крымчанина.

Также Денисова требует предоставить Гафарову необходимую медицинскую помощь.

⚡️⚡️Український політв'язень Джеміль Гафаров повинен бути негайно звільнений з-під арешту!❗️❗️Кримський татарин, який… Geplaatst door Людмила Денісова op Maandag 25 mei 2020

Напомним, Джемиль Гафаров имеет ряд заболеваний. В 2017 году он перенес инфаркт миокарда. Активный посетитель всех судебных процессов по политически мотивированным делам в Крыму.

Он была задержан в марте 2019 по так называемому второму симферопольскому делу «Хизб ут-Тахрир» – организации, которая признана в России террористической. В Украине запрета на ее деятельность нет, но после оккупации Крыма российские «власти» начали преследовать ее участников.