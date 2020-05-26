Касьянов: Путин сейчас переживает крах своих надежд

В этом году Путин планировал свой собственный триумф с продлением собственной власти и усиление дальнейшей зависимости россиян от государства.

2020 год должен был стать для нацлидера России Владимира Путина неким триумфом: в апреле планировалось продлить его президентские полномочия еще на 16 лет, – рассказал в интервью изданию «Обозреватель» бывший премьер-министр России, оппозиционный политик, председатель политической партии «Партия народной свободы» (ранее – «РПР-ПАРНАС») и «Российского народно-демократического союза» Михаил Касьянов.

Помпезные празднования по этому случаю намечались и на 9 мая вместе с мировыми лидерами, которых приглашали чуть ли не за год. Но пандемия испортила все планы.

«Да, это большой удар, Путин сильно переживает и не может с этим смириться. Исходя из его действий и анализируя их последовательность, я делаю вывод, что Путин сделал выбор между жизнями людей и деньгами. Он не желает тратить деньги и будет рисковать жизнями людей», – заявил Касьянов.

«Предполагаю, что к концу мая, в начале июня крайний срок, будет объявлено о победе над коронавирусом, парад победы состоится 24 июня – в годовщину первого парада победы 1945-го года в Москве, когда советские военачальники вернулись из Германии», – добавил он.

Потом, 1 или 7 июля, по мнению Касьянова, нацлидер России Путин заставит всех проголосовать за поправки в Конституцию и продлит свою власть в России еще на 16 лет.

«Более того, он заставит миллионы людей, которые зависят от выплат государства – бюджетников, военных, спецслужбы, полицию, пенсионеров – проголосовать за его вредные и циничные поправки в Конституцию. Думаю, это голосование состоится в начале июля», – подчеркивает Касьянов.

Скорее всего до этого Путин объявит, что «у нас все хорошо, все вирусы мы победили и сделали это лучше, чем весь мир». Рапорты в стиле а-ля Советский Союз, или – «Вперед, ура!».

«Люди будут смеяться, удивляться и плакать в одно и то же время от всего, что с ними происходит. А тем, кто зависит от выплат, пригрозят: «Смотрите, если не проголосуете, мы вам не дадим зарплату и пенсию», – отмечает Касьянов.

Народ пойдет, может, еще им придется отчитаться перед властью за свой голос, например, сфотографировать бюллетень.

«В России люди зависят от власти, и с каждым годом эта зависимость увеличивается все больше и больше. Каждый гражданин напрямую зависит от выплат», – подчеркивает Касьянов.

Политик уверен, что Путин хочет «кормить людей с руки», не желает, чтобы работали общественные и государственные институты сами по себе, и все автоматически платилось, собиралось и так далее.

«Он хочет, чтобы все понимали – он кормилец и с руки будет кормить каждого. С каждым годом это только усугубляется», – отмечает Касьянов.

Невзирая на все, Путин по-прежнему живет своим январским планом. Он нервничает, думает, что на него все смотрят и размышляют – слабак он или не слабак.

«Такого он пережить не может, поэтому будет жить по своему плану – заставит народ праздновать, радоваться, а в конечном итоге проголосовать за него», – подытожил Касьянов.

Напомним, что Касьянов так же дал оценку экономической и политической устойчивости путинского режима.

По его мнению, накопленных за последние годы запасов России хватит от силы на пару месяцев. При этом экономика испытывает кризис и растет социальное напряжение.

Касьянов так же отмечает, что Путин неспособен будет удерживать власть в России в течение длительного времени. Экономические и социальные проблемы могут привести к смене власти.