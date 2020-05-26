В России разбился еще один военный вертолет

В России, на Чукотке разбился военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека. Ранее сообщалось, что другой вертолет совершил жесткую посадку.

В России в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека. За последние восемь дней это уже второй инцидент с Ми-8, принадлежащим министерству обороны России, сообщает информагентство «Deutsche Welle».

«В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета», – говорится в сообщении.

Катастрофа произошла рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» в Чукотском автономном округе. Неисправность вертолета обнаружилась при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.

Экипаж Ми-8 состоит из трех человек. Между тем, по данным источника, погибли четыре человека.

Вечером 19 мая также в результате жесткой посадки погибли три члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет в Подмосковье, сообщало агентство «Интерфакс».

В Минобороны Российской Федерации сообщили, что инцидент произошел в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полета. Вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности.

«Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность», – сообщили в Минобороны.

К месту происшествия вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ, добавили в ведомстве.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.

Экипаж – три человека.