В Украине растет число зараженных коронавирусом

За сутки в Украине зафиксировано 339 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни.

По состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 – летальных, сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 339 новых случаев. 7575 пациентов выздоровели.

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 910 случаев;

• Волынская область – 805 случаев;

• Днепропетровская область – 895 случаев;

• Донецкая область – 155 случаев;

• Житомирская область – 647 случаев;

• Закарпатская область – 1092 случая;

• Запорожская область – 416 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1306 случаев;

• Кировоградская область – 482 случая;

• Киев – 2710 случаев;

• Киевская область – 1458 случаев;

• Львовская область – 1405 случаев;

• Луганская область – 44 случая;

• Николаевская область – 281 случай;

• Одесская область – 842 случая;

• Полтавская область – 267 случаев;

• Ровенская область – 1475 случаев;

• Сумская область – 166 случаев;

• Тернопольская область – 1124 случая;

• Харьковская область – 930 случаев;

• Херсонская область – 177 случаев;

• Хмельницкая область – 370 случаев;

• Черновицкая область – 3101 случай;

• Черкасская область – 392 случая;

• Черниговская область – 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 21584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Maandag 25 mei 2020

Напомним, с 22 мая в Украине введен так называемый адаптивный карантин, который разрешает регионам с благоприятной эпидемической ситуацией вводить послабления противоэпидемических мер.

Для этого регион должен одновременно отвечать трем признакам:

1. Инцидентность (недельное количество случаев COVID-19) должна быть меньше 12 человек на 100 тысяч населения;

2. Загруженность кроватей в больницах, выбранных для госпитализации пациентов с COVID-19, – меньше 50%;

3. Количество тестирований методом ПЦР и ИФА должно быть больше 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.