В Украине растет число зараженных коронавирусом

За сутки в Украине зафиксировано 339 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни.
По состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 – летальных, сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что за сутки зафиксировано 339 новых случаев. 7575 пациентов выздоровели.
Статистика по регионам:
• Винницкая область – 910 случаев;
• Волынская область – 805 случаев;
• Днепропетровская область – 895 случаев;
• Донецкая область – 155 случаев;
• Житомирская область – 647 случаев;
• Закарпатская область – 1092 случая;
• Запорожская область – 416 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1306 случаев;
• Кировоградская область – 482 случая;
• Киев – 2710 случаев;
• Киевская область – 1458 случаев;
• Львовская область – 1405 случаев;
• Луганская область – 44 случая;
• Николаевская область – 281 случай;
• Одесская область – 842 случая;
• Полтавская область – 267 случаев;
• Ровенская область – 1475 случаев;
• Сумская область – 166 случаев;
• Тернопольская область – 1124 случая;
• Харьковская область – 930 случаев;
• Херсонская область – 177 случаев;
• Хмельницкая область – 370 случаев;
• Черновицкая область – 3101 случай;
• Черкасская область – 392 случая;
• Черниговская область – 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 21584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00…
Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Maandag 25 mei 2020
Напомним, с 22 мая в Украине введен так называемый адаптивный карантин, который разрешает регионам с благоприятной эпидемической ситуацией вводить послабления противоэпидемических мер.
Для этого регион должен одновременно отвечать трем признакам:
1. Инцидентность (недельное количество случаев COVID-19) должна быть меньше 12 человек на 100 тысяч населения;
2. Загруженность кроватей в больницах, выбранных для госпитализации пациентов с COVID-19, – меньше 50%;
3. Количество тестирований методом ПЦР и ИФА должно быть больше 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.