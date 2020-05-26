Подозреваемым в убийстве Шеремета продли арест

Подозреваемые в убийстве журналиста Шеремета, детский врач Кузьменко и ветеран АТО Антоненко останутся под стражей до конца июля.

Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому врачу Юлии Кузьменко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. О продлении ареста стало известно из трансляции заседания суда YouTube-каналом издания «Судова влада України».

Судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест до 24 июля.

Кроме того, ранее суд отказал в отводе Писанца от рассмотрения ходатайства прокуратуры, о чем просила защита Кузьменко.

Аналогичное решение суд принял по другому подозреваемому – Андрею Антоненко. Под стражей его будут держать до 23 июля.

Также Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле Шеремета, передает издание «Укринформ».

Что было ранее: 21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».

22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.