Касьянов: у России ресурсов хватит на пару месяцев

Накопленных за последние годы запасов России хватит от силы на пару месяцев. При этом экономика испытывает кризис и растет социальное напряжение.

Из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть Россия оказалась в тяжелом положении. Президент Владимир Путин отказывается помогать бизнесу восстанавливаться после карантина, поэтому в ближайшее время страну накроют масштабные увольнения и безработица, рассказал в интервью изданию «Обозреватель» бывший премьер-министр России, оппозиционный политик, председатель политической партии «Партия народной свободы» (ранее – «РПР-ПАРНАС») и «Российского народно-демократического союза» Михаил Касьянов.

«У России действительно тяжелое положение в силу двойного удара. Это борьба с коронавирусом и падение цен на нефть и газ, доходы от экспорта которых составляют практически половину доходной части федерального бюджета», – заявил Касьянов.

«Министр финансов признается, что вместо профицитного бюджета будет дефицит около 5% от ВВП. Это серьезные суммы», – добавил он.

Касьянов отмечает, что «экономические проблемы усугубляются еще и ударом руководства страны – Путина – по малому и среднему бизнесу». Политик прогнозирует массовое закрытие предприятий и грядущие массовые увольнения. По его мнению, объемы поддержки, которые объявлены государством – «копеечные вещи, просто издевка над бизнесом».

«Средства для помощи есть, но Путин не хочет тратить их на поддержку бизнеса и людей. Видимо, он считает, что это его личные деньги, а не деньги народа», – отмечает Касьянов.

«В этом и есть главная проблема, и этот вопрос я тоже задаю всем в России: «Как жить людям дальше?» По-видимому, власти считают, что кредит в 12 тысяч рублей предприятиям на каждого работающего поможет людям выжить», – подчеркивает он.

Касьянов отмечает, что с «12 тысяч нужно еще заплатить два налога: 30% на фонд заработной платы и еще 13% – подоходный налог». В итоге получается, что на руки человек получит не 12 тысяч, а минус 43%.

«Вот на эти деньги Путин предлагает жить людям. Конечно, это неработающая ситуация», – особо подчеркивает Касьянов.

При этом следует учесть, что в мае месяце исчерпаются все накопления граждан, и вот тогда будет большая проблема.

«Как люди себя поведут, мы не знаем. Но они обескуражены и обозлены», – отмечает Касьянов.

«Кроме этого, наряду с отсутствием материальной поддержки с каждым днем вводится все больше репрессивных законов, позволяющих власти делать с народом все, что они хотят», – подытожил он.

Напомним, что ранее в Европе цены на газ обвалились до нового исторического минимума, делая поставки российского газа нерентабельными. У «Газпрома» теперь большие проблемы.