Российские войска спешно покидают Ливию

После поражения, которая Россия потерпела в боестолкновении с Турцией на Севере Сирии, войска и наемники в спешном порядке начали покидать Ливию.

Российские войска и наемники ЧВК «Вагнера» в спешном порядке покидают Ливию. Причиной такой спешки стала успешная атака турецких дронов на российские позиции на севере Сирии, сообщает на своей странице в Facebook инженер-конструктор Объединенного конструкторского бюро имени Сухого Вадим Лукашевич.

«Судя по всему, Россия с позором проиграла первую русско-турецкую войну современности», – говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что после поражения от турецких в Сирии, Россия начала спешно выводить свои регулярные войска и наемников со всех фронтов в Ливии.

«После успехов турецких атак дронами на севере Сирии теперь российские войска и наемники ЧВК «Вагнер» спешно покидают Ливию», – пишет Лукашевич.

«Российских военных и вагнеровцев срочно отзывают со всех разваливающихся фронтов в город Бани-Валид, откуда их поспешно отправляют домой. Туда же отправлен единственный уцелевший ЗРК «Панцирь-С», – подчеркивает он.

Особо отмечается, что прямое боестолкновение российских «ихтамнетов» с регулярной турецкой армией показало всю ущербность российской военной машины по сравнению с силами НАТО. Этим и объясняется столь поспешный вывод войск из Ливии.

«Лобовое, пусть и завуалированное «ихтамнетами» столкновение с Турцией закончилось поражением и отступлением…», – подчеркивает Лукашевич.

Судя по всему, Россия с позором проиграла первую русско-турецкую войну современности.После успехов турецких атак… Geplaatst door Vadim Lukashevich op Maandag 25 mei 2020

Напомним, что армия России так и не смогла подтвердить свои претензии на лидерство. Миф о непобедимости России развеяли гибридные операции – от Украины до Сирии и Ливии.