СБУ разоблачила мошенничество с лечением коронавируса

СБУ разоблачила масштабную мошенническую схему продажи БАДов, «защищающих» от коронавируса. В ходе обысков изъяли более 1 млн долларов.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет, которые якобы защищают от коронавируса, а также сеть колл-центров, сообщается пресс-служба ведомства.

«Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок», – говорится в сообщении.

На сайте, где продавался препарат, утверждается, что он «в течении двух дней помогает устранить инфекционный процесс и предупредить осложнения».

Во время обысков в офисах, колл-центрах и по месту жительства подозреваемых изъяли документы и инструкции, подтверждающие их противоправную деятельность. Также было обнаружено более 1,1 млн долларов США.

«Также установлено, что из-за продажи добавок и другой продукции подозреваемые уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен», – добавили в СБУ.

Фото с обыска проведенного сотрудниками СБУ. Фото с обыска проведенного сотрудниками СБУ. Фото с обыска проведенного сотрудниками СБУ. Фото с обыска проведенного сотрудниками СБУ. Фото с обыска проведенного сотрудниками СБУ. Пред 1 из 5 След

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала введения карантина в Украине СБУ разоблачила 207 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе. Было заблокировано около 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией 800 000 пользователей.