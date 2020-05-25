В Днепре уволили фальсификатора анализов коронавируса

В Днепре был уволен глава лабораторного центра, которого заподозрили в искажении результатов тестирования на заражение граждан коронавирусом.

В Днепре уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу из-за обвинений его лаборатории в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

«В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID», – говорится в сообщении.

В результате работы комиссий – в прошлую пятницу уволили главу лабораторного центра Александра Штепу.

Распоряжение об увольнение Александра Штепа. Распоряжение об увольнение Александра Штепа. Пред 1 из 2 След

Отмечается, что за выходные работу по проведению тестирования в Днепропетровской области восстановили и за субботу и воскресенье провели 1000 проб.

Напомним, что заражение коронавирус в Украине подтвердили у более чем 20 тысяч человек. За последние сутки прошедшие сутки выявили еще 259 новых случаев, умерли 6 пациентов, 126 – выздоровели.