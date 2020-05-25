У Авакова появился новый тайный отдел полиции

В Национальной полиции появился новый отдел – Департамент защиты интересов общества и государства, – информация о котором строго засекречена.

В Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства, но информацию о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях правоохранители засекретили, сообщил «Центр противодействия коррупции» со ссылкой на ответ на запрос.

«На запрос «Центра противодействия коррупции» в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются», – говорится в сообщении.

В ответе указали, что сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента «являются служебной информацией».

По словам председателя правления «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, под «интересами общества и государства» «может быть все, что угодно Авакову».

Он предполагает, что полиция решила «продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения».

По данным ЦПК, новый департамент «унаследовал функции экономического», но будет покрываться за ширмой «служебной информации».

В начале осени 2019 года правительство расформировало Департамент защиты экономики Нацполиции. Мотивировали это тем, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.

Президент Владимир Зеленский и представители его команды неоднократно говорили о необходимости создания нового независимого органа экономической безопасности. Президент даже подавал законопроект и потребовал принятия его до 2020 года.

Но пока новый орган так и не создали.

Напомню, что двух полицейских из Кагарлыка задержали за изнасилование. Подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.