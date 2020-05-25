С Киево-Печерской Лавры сняли карантин

Киево-Печерская Лавра открылась для посещения всеми желающими. Она была закрыта на карантин в связи с коронавирусом с 13 апреля.

Киево-Печерская Лавра объявила об открытии для посещений после карантина для всех желающих. Викарий Киевской Митрополии Епископ Барышевский Виктор сделал такое заявление, сообщает пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ.

«С 25 мая 2020 Свято-Успенская Киево-Печерскую Лавру открыто для молитв и посещений», – говорится в сообщении.

Она была закрыта в связи с пандемией коронавируса с 13 апреля.

Отмечается, что в Лавре попросили своих парафиян соблюдать санитарные требования.

Напомним, что 2 мая наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что коронавирусом болеют 68 монахов.

5 апреля стало известно, что 58-летний владыка Павел сдал тест на коронавирус. По информации нескольких, не связанных между собой, источников в среде МП, предполагалось, что заражение могло произойти, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры.

Позже власти столицы подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.

О результатах теста на коронавирус у владыки Павла не сообщалось. В Лавре рассказали, что наместник «чувствует хорошо, несмотря на простуду».

26 апреля глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент сообщил, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились больше 100 человек, но «большинство клириков уже идут на поправку».

На следующий день сообщалось о 20 новых случаях COVID-19 в Лавре.

6 мая стало известно о еще 17 заболевших в Киево-Печерской Лавре.