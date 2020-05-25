В Киеве прошла акция против политики Зеленского

В Киеве на Майдане Независимости была проведена акция против политики президента Зеленского направленной на капитуляцию перед Россией.

В Киеве на Майдане Независимости «Движение сопротивления капитуляции» провели акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского относительно решения проблемы войны в Донбассе. Протестующие считают, что он ведет Украину в «московскую ловушку», свидетельствует трансляция телеканала «Громадське».

На митинге, в частности, присутствуют представители «Национального корпуса», «Демократической сокиры» и партии «Свобода».

Митингующие требуют от президента «прекратить политику капитуляции перед Россией», освободить удерживаемых добровольцев, волонтеров и майдановцев, а также восстановить сближение Украины с ЕС и НАТО.

Кроме того, среди требований – увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

По данным полиции, в акции участвуют около тысячи протестующих. При этом организаторы митинга насчитали несколько тысяч присутствующих.

Экс-министр образования Сергей Квит, который является членом Стратегического совета «Движения сопротивления капитуляции», на вопрос журналистов, будут ли продолжаться подобные акции дальше, ответил, что в митингующие не хотят раскачивать ситуацию в государстве.

«Мы не хотим расшатывать ситуацию. Потому что мы сейчас в состоянии войны. Но мы должны выразить свою точку зрения», – заявил Квит.

На Facebook-странице партии «Демократическая сокира» также опубликовали видео с Майдана. Несмотря на то, что акция должна была продолжаться до 15:00, протестующие до сих пор не расходятся.

Geplaatst door Демократична Сокира op Zondag 24 mei 2020

Напомним, что в октябре прошлого года протестующие против «формулы Штайнмаера» создали «Движение сопротивления капитуляции».

Созданное «Движение сопротивления капитуляции» начало проводить акции протеста в Киеве против разведения войск на Донбассе и других шагов направленных на капитуляцию. Активисты призывают президента остановить капитуляцию.