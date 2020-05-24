На Донбассе продолжается эскалация конфликта

По данным разведки, войска Украины уничтожили 4 российских оккупантов, не менее семи ранили. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Штаб Операции Объединенных сил Украины сообщает, что за данным разведки, 23 мая войска Украины уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили, сообщает на своей странице пресс-служба Штаба ООС.

При этом за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника украинские военные применили штатное вооружение, после чего формирование России прекратили свою активность.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 23 мая войска Украины уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли», – говорится в сообщении.

«За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», – уточняют в сообщении.

Кроме того в Штабе ООС рассказали об эпидемиологической ситуации в районе боевых действий.

«Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», – подчеркивают в сообщении.

Зведення станом на 07:00 24 травня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення За минулу добу збройні формування… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Zaterdag 23 mei 2020

Отметим, что накануне стало известно о приведение в повышенную боевую готовность оккупационные вооруженные силы в ОРДЛО.

Как стало известно, так называемая «Луганская народная республика» («ЛНР») заявила о том, что еще с 19-20 мая привела все подразделения «Народной милиции» (незаконные вооруженные формирования созданные под эгидой российского командования и выполняющие армейские функции) в полную боевую готовность. Чуть позже об аналогичном решении заявили и в оккупационные власти в так называемой «Донецкой народной республике» («ДНР»).

Как указывают глава боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник и его коллега из «ДНР» Денис Пушилин, причиной стали усилившиеся с начала мая обстрелы с украинской стороны.

«Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане», – подчеркнул Пушилин.

По его подсчетам, с 1 мая режим перемирия нарушался около 250 раз.

Пасечник еще накануне обращался к властям в Киеве с требованием прекратить боевые действия в районе ключевых объектов инфраструктуры «ЛНР» и пообещал в противном случае отодвинуть линию фронта. Он также потребовал созвать срочное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

На ухудшение ситуации в Донбассе уже обращали внимание международные организации. Так, 8 мая председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявляла, что «все случаи гибели и ранений мирных жителей с начала месяца зафиксированы на территориях «ДНР» и «ЛНР».

По данным ООН, 1 мая два человека были убиты снарядами, еще семеро пострадали, в том числе малолетние дети.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау также указывала на всплеск нарушений режима перемирия и рост числа жертв среди гражданского населения. Также мониторинговая миссия зафиксировала ущерб объектам инфраструктуры, что сочла недопустимым.

Однако в ОБСЕ не возлагали ответственность ни на одну из сторон, а призвали прийти к немедленному консенсусу.

Сотрудники ОБСЕ в поселке Старомихайловка в Донецкой области, который в ночь на 30 апреля был обстрелян со стороны украинских силовиков.

Ранее, по итогам последних переговоров в рамках ТКГ 16 мая, «глава МИД «ДНР» Наталья Никонорова поставила Киеву ультиматум – требуя начать прямой диалог с «народными республиками», либо официально признать выход из минских соглашений, в которых содержится такое условие.

Киев неоднократно отказывался от прямого диалога с оккупационными администрациями «ЛНР» и «ДНР».

16 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что позиция властей страны по этому поводу не поменялась, однако они готовы пригласить на следующее заседание группу выходцев из Луганской и Донецкой областей, в том числе так называемых внутренне перемещенных граждан – беженцев, перебравшихся на подконтрольную Киеву территорию.