В Украине свыше 20 тысяч зараженных коронавирусом

Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек, число зараженных превысило 20 тыс. За сутки умерли 12 пациентов, 179 – выздоровели.

В Украине за сутки коронавирус обнаружили в 406 человек, таким образом число инфицированных достигло 20 986, сообщили в Центре общественного здоровья.

617 пациентов умерли (12 за последние сутки), 7108 – выздоровели (179 за последние сутки).

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 889;

• Волынская область – 771;

• Днепропетровская область – 869;

• Донецкая область – 143;

• Житомирская область – 626;

• Закарпатская область – 1061;

• Запорожская область – 410;

• Ивано-Франковская область – 1277;

• Кировоградская область – 473;

• г. Киев – 2623;

• Киевская область – 1419;

• Львовская область – 1333;

• Луганская область – 43;

• Николаевская область – 280;

• Одесская область – 827;

• Полтавская область – 266;

• Ровенская область – 1417;

• Сумская область – 166;

• Тернопольская область – 1115;

• Харьковская область – 910;

• Херсонская область – 177;

• Хмельницкая область – 346;

• Черновицкая область – 3028;

• Черкасская область – 388;

• Черниговская область – 129.

23 мая сообщалось, что за предыдущие сутки коронавирус обнаружили у 432 человек, 17 людей умерли, 344 – выздоровели.

Напомним, что в Украине от коронавируса излечилась уже треть зараженных.