В Украине свыше 20 тысяч зараженных коронавирусом

Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек, число зараженных превысило 20 тыс. За сутки умерли 12 пациентов, 179 – выздоровели.
В Украине за сутки коронавирус обнаружили в 406 человек, таким образом число инфицированных достигло 20 986, сообщили в Центре общественного здоровья.
617 пациентов умерли (12 за последние сутки), 7108 – выздоровели (179 за последние сутки).
Статистика по регионам:
• Винницкая область – 889;
• Волынская область – 771;
• Днепропетровская область – 869;
• Донецкая область – 143;
• Житомирская область – 626;
• Закарпатская область – 1061;
• Запорожская область – 410;
• Ивано-Франковская область – 1277;
• Кировоградская область – 473;
• г. Киев – 2623;
• Киевская область – 1419;
• Львовская область – 1333;
• Луганская область – 43;
• Николаевская область – 280;
• Одесская область – 827;
• Полтавская область – 266;
• Ровенская область – 1417;
• Сумская область – 166;
• Тернопольская область – 1115;
• Харьковская область – 910;
• Херсонская область – 177;
• Хмельницкая область – 346;
• Черновицкая область – 3028;
• Черкасская область – 388;
• Черниговская область – 129.
23 мая сообщалось, что за предыдущие сутки коронавирус обнаружили у 432 человек, 17 людей умерли, 344 – выздоровели.
Напомним, что в Украине от коронавируса излечилась уже треть зараженных.