Фото с места трагедии в Житомирской области.

На Житомирщине объявили подозрение убийце 7 человек

Арендатору пруда в Житомирской области, который застрелил семерых человек, объявили подозрение. Среди убитых – атошники, нацгвардейцы и волонтеры.

Правоохранители объявили подозрение арендатору пруда в селе Новоселица Житомирской области, который в ночь на 22 мая из ружья застрелил семерых человек, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По данным следствия, 22 мая на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте.

Фото с места трагедии. Фото с места трагедии. Фото с места трагедии. Фото с места трагедии. Фото с места трагедии. Фото с места трагедии. Фото с места трагедии. Фото с места трагедии. Фото с места трагедии. Фото с места трагедии. Пред 1 из 10 След

«Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых – бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры», – говорится в сообщении.

Арендатор водоема был задержан в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

Досудебное расследование в уголовном производстве находится на контроле Офиса генерального прокурора.

Напомним, что замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что погибшие приехали на озеро на рыбалку. По данным следствия, компания состояла из девяти человек.

Спастись удалось только одному человеку, который проснулся, услышав выстрелы, и убежал. Стрелявший задержан, его направят на психиатрическую экспертизу.