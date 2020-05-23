Нардепа Давиденко нашли застреленным в его офисе

Труп Давиденко был найден в его офисе с огнестрельной раной головы. Полиция начала расследовать смерть депутата как убийство.

Народного депутата Валерия Давиденко нашли мертвым в Киеве, сообщил на своей странице в Facebook скандально известный соратник Медведчука, депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!», – написал он.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию о гибели Валерия Давиденко.

Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются! Geplaatst door Илья Кива op Zaterdag 23 mei 2020

«Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы», – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что на месте работает следственно оперативная группа полиции. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.

Источники «Левого Берега» в правоохранительных органах сообщают, что полиция как основную версию рассматривает самоубийство. Однако следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.

Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным… Geplaatst door Антон Геращенко op Zaterdag 23 mei 2020

Поздно вечером появимлась информация, что полиция Киева начала расследовать смерть нардепа Давиденко как убийство. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным полиции, 47-летнего потерпевшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской.

«В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб», – говорится в сообщении.

Валерий Давиденко с мая 2013 по март 2014 года был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

На досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №208 от ВО «Заступ», набрав 38.86% голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 – член депутатской группы «Доверие», до того – внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.