По офисом партии Медведчука прогремел взрыв

Нацкорпус устроил пикет с петардами и файерами под офисом Медведчука в Киеве, в результат прогремел взрыв. В ОПЗЖ заявили о пострадавших.

В то же время, в киевской полиции опровергли информацию о взрыве под офисом главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на ул. Большой Васильковской, сообщает телеканал «Громадське» со ссылкой на правоохранителей.

«У здания активисты жгли фаеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка», – проинформировали в полиции.

Пикет устроил «Национальный корпус».

«В День героев, мы хотим напомнить, что в стране происходит реванш пророссийских сил. Главные антигерои украинской реальности – бывшие регионалы с ОПЗЖ. Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность», – говорится в сообщении пресс-службы партии.

Также опубликованы заявления Нацкорпуса в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены.

Ранее в соцсетях появилась информация о взрыве под офисом Медведчука. Его пресс-секретарь Олег Бабанин сообщил о пострадавших.

Фото с пикета по офисом партии Медведчука. Фото с пикета по офисом партии Медведчука. Фото с пикета по офисом партии Медведчука. Пред 1 из 3 След

«Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление … Есть пострадавшие», – сказал он.

Офисы Медведчука в Киеве не впервые становятся объектом нападения и пикетов.

В октябре 2018 года представители праворадикальных организаций С14 и «Традиция и порядок» устроили погром в здании на улице Липинского. В августе напротив этого здания вывесили портрет Василия Стуса, а в июле сожгли огромный шар из ваты.

В ноябре 2016 года митингующие с Майдана побили окна в «офисе Медведчука» на Большой Васильковской.

Накануне соратника Медведчука, главу харьковской ячейки «ОПЗЖ» Андрея Лесика облили зеленкой во время акции протеста в Харькове. На его обидчиков составили админпротоколы о мелком хулиганстве.