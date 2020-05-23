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Айдера Муждабаева «признали» террористом в России

Айдер Муждабаев.

В России признали террористом замгендиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева. Соответствующую запись опубликована в перечне экстремистов.

Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально назвали террористом. Журналист сам написал об этом в Twitter.

«Принимаю поздравления! Теперь я, как и много других крымчан и украинцев, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!», – написал Муждабаев.

Журналист опубликовал документ, в котором его обвиняют по статье – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма.

Опубликованные Муждабаевым документы.
Опубликованные Муждабаевым документы.
Опубликованные Муждабаевым документы.
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Кроме того «Росфинмонитор» опубликовал обновленный список перечня лиц причастных к экстремистской деятельности. Айдер Муждабаев учитывается в этом перечне под номером 6002, как российский гражданин.

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Напомним, что 1 августа 2019 года ведущая первого крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова узнала из соцсетей, что оккупанты в Крыму завели против нее «уголовное дело», обвинив ее в «участии в незаконном вооруженном формировании».

Источник POLITua

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