Айдера Муждабаева «признали» террористом в России

Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально назвали террористом. Журналист сам написал об этом в Twitter.

«Принимаю поздравления! Теперь я, как и много других крымчан и украинцев, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!», – написал Муждабаев.

Журналист опубликовал документ, в котором его обвиняют по статье – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма.

Опубликованные Муждабаевым документы. Опубликованные Муждабаевым документы. Опубликованные Муждабаевым документы. Пред 1 из 3 След

Кроме того «Росфинмонитор» опубликовал обновленный список перечня лиц причастных к экстремистской деятельности. Айдер Муждабаев учитывается в этом перечне под номером 6002, как российский гражданин.

Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw — Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020

Напомним, что 1 августа 2019 года ведущая первого крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова узнала из соцсетей, что оккупанты в Крыму завели против нее «уголовное дело», обвинив ее в «участии в незаконном вооруженном формировании».