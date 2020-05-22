НАБУ проводит обыск у члена правления «Укрзалізниця»

НАБУ проводит обыск у врио члена правления «Укрзалізниці» Веприцкого. Обыск проводится из-за расследования хищений при строительстве экспресса в Борисполь.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у временно исполняющего обязанности члена правления акционерного общества «Укрзализныця» Романа Веприцкого, сообщает «Левый берег» со ссылкой на источник издания «Українські Новини» в правоохранительных органах.

«Идет обыск у него», – сказал он.

В НАБУ подтвердили проведение обысков у сотрудников УЗ, однако имен не назвали.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ по процессуального руководства САП осуществляют обыски у служебных лиц АО «Укрзализныця» и представителей ряда частных компаний», – говорится в сообщении.

«Следственный действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц «Укрзализныци» при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения «Киев-Борисполь» (так называемый «Бориспольский экспресс»)», – отмечают в сообщении.

Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят с декабря 2018 года. Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

В НАБУ также подчеркнули, что руководство «Укрзалізниці» способствует расследованию.

Напомним, в январе Нацполиция открыла дело по факту хищения 20 млн гривен при строительстве экспресса в Борисполь.