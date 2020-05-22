Коммунисту Зюганову запретили въезд в Украину

СБУ запретила въезд в Украину российскому политику Зюганову и музыкальному продюсеру Фадееву. Всего за месяц во въезде отказали 41 иностранцу.

За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу, среди которых – российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также было запрещено пересекать границу Украины сроком на три года российскому проюсеру Максиму Фадееву, а лидеру КПРФ Геннадию Зюганову продлили запрет на три года.

«Напоминаем, что СБУ принимает такие решения относительно лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении СБУ.

Всего за прошлый месяц во въезде отказали 16 пропагандистам сепаратизма, четырем неонацистам, двоим участникам незаконных вооруженных формирований и 19 членам международных террористических организаций, в том числе ИГИЛ.

Напомним, что в марте Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии «Единая Россия», который награжден медалью «За возвращение Крыма».