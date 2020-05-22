В Украине пустует почти четверть судов

23% судов в Украине не заполнены даже на половину своего штатного состава. В апреле этого года в отставку подали еще 25 судей, с начала года ушли 83 судьи.

С начала года в Украине уволились 83 судьи, в том числе в отставку подали 68 судей, сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия в ответ на запрос издания «Левый Берег».

«В 2020 году (по состоянию на 21 мая) – уже 83 судей уволились с должностей по разным причинам, в том числе в отставку – 68 судей», – говорится в ответе.

В частности, 25 судей были отправлены в отставку в апреле.

С апреля на период карантина судейское вознаграждение для всех действующих судей, в т.ч. судей Конституционного Суда Украины, членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей начисляется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. То есть 47 тыс грн.

«В судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров – 30%. По состоянию на 10 апреля из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5166, из которых 4729 судей имеют полномочия на осуществление правосудия.

Почти половина судов – неукомплектованы судьями. Наибольшее количество недоукомплектованных местных общих судов (в которых фактическая численность судей от штатной обеспечена только на 50% и менее) относительно общего количества этих судов в соответствующей области у Волынской, Черкасской и Винницкой областях – около 53%, 48% и 45% соответственно.

Кроме этого, довольно стремительно увеличивается количество судей, которые увольняются с должностей в отставку по собственному желанию», – сообщает пресс-служба ВСП.

По информации ВСП, на сегодня в десяти судах не осуществляется правосудие: Тростянецкий районный суд Винницкой области, Володарск-Волынский районный суд Житомирской области, Жидачевский районный суд Львовской области, Решетиловский районный суд Полтавской области, Радивиловский районный суд Киевской области, Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области, Оратовский районный суд Винницкой области, Турковский районный суд Львовской области, Новогродовский городской суд Донецкой области, Рокитнянский районный суд (единственный судья ушел в отставку 29 апреля, пока не отчислен из штата, но уже не может осуществлять правосудие).

По девяти из этих судов ВСП уже внесла представления президенту о назначении судей.

Пресс-служба напоминает, что 27 апреля Высший совет правосудия начал рассмотрение материалов о внесении президенту представлений о назначении кандидатов на должности судей местных общих судов. Кандидаты на должности судей принимают участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи.

ВСП планирует рассмотреть 467 рекомендаций кандидатов на должности судей в 263 суды с отборов 2012, 2013, 2017 года, претендующих на вакантные должности судей в 263 местные общие суды. Более половины уже рассмотрено и принято решение о внесении представления президенту о назначении, в первую очередь, в суды, которые не осуществляют правосудия.