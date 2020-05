ЕС в ООН осудило конференция России по Крыму.

В ЕС выразили сожаление по поводу попытки России узаконить аннексию Крыма, организовав международную встречу по ситуации на полуострове, и отметили, что участие представителей ЕС не может расцениваться как признание аннексии. Соответствующее заявление размещено на странице представительства ЕС в ООН.

«Мы сожалеем, что Россия созвала встречу по «формуле Аррии», тщетно пытаясь легитимизировать незаконную аннексию, и мы подчеркиваем, что это мероприятие и наше участие в нем не могут трактоваться как признание изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя», – говорится в заявлении.

«Уже шесть лет ЕС не признает и не будет признавать аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией и продолжает решительно осуждать это нарушение международного права. ЕС остается непоколебимым в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины… и продолжит свою политику, включая санкции», – отмечают в заявлении.

В нем говорится, что действия России являются вопиющим нарушением международного права и ключевых принципов мирового порядка, а дальнейшая милитаризация полуострова ухудшила ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и усложнила судоходство в Азовском море.

Кроме того, отмечаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

«Мы также призываем Россию прекратить злоупотребления антиэкстремистским законодательством и освободить всех незаконно заключенных на полуострове», – сказано в заявлении.

ЕС также настаивает на необходимости предоставить свободный доступ на территорию оккупированного Крыма представителям мониторинговых миссий и правозащитных организаций.

The EU does not & will not recognise the illegal annexation of #Crimea & #Sevastopol by Russia. We regret that @RussiaUN is using a UNSC Arria-formula meeting in a baseless attempt to legitimise this violation of international law.

🇪🇺EU Statement➡️ https://t.co/h73EvbF8gz pic.twitter.com/lvrsn9Yyov

— 🇪🇺EU at UN-NY (@EUatUN) May 21, 2020