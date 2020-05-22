Грымчака будут судит за мошенничество

Экс-замглаву МинВОТ Грымчака и его помощника Овдиенко будут судить по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Грымчака и Овдиенко будут судить по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (подстрекательство к законченному покушению на дачу взятки).

Следствие установило, что представитель одной из частных компаний рассказал Грымчаку о проблеме с получением разрешительных документов на строительство в пределах охранной территории Киева.

Грымчак заявил, что за $1 млн может решить этот вопрос. Деньги якобы нужны были, чтобы подкупить чиновников в Минкультуры, Минюсте, КГГА и Украинском государственном институте культурного наследия.

Затем к этой схеме якобы добавилась еще одна.

Дело в том, что эта же фирма нуждалась в консультации по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия.

По версии следствия, Грымчак за $100 тыс. взялся обеспечить принятие необходимого судебного решения. Он якобы собирался обратиться к заместительнице генерального прокурора, чтобы та повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, мог бы повлиять на судей.

СУДИТИМУТЬ КОЛИШНЬОГО ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЙОГО «ПОМІЧНИКА»Спеціалізованою… Geplaatst door Спеціалізована антикорупційна прокуратура op Donderdag 21 mei 2020

В ходе переговоров стороны договорились на сумме $80 тыс.

Первую часть денег в размере $50 тыс. Грымчак и его помощник поделили между собой.

14 августа 2019 года после получения $480 тыс. ($30 тыс. за решение вопроса с судом и $450 тыс. за разрешительные документы) Грымчака и его помощника задержали.

Напомним, что Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017 года по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.