Украина передает суду ООН доказательства против России

Украина передает в Международный трибунал ООН меморандум, в котором изложены доказательства агрессии России против Украины в Керченском проливе.

Украина подготовила для Международного трибунала ООН меморандум, объяснения с доказательными материалами, в процессе против РФ Конвенции ООН по морскому праву, сообщает «Европейская Правда».

Как сообщает издание, меморандум 21 мая во время онлайн-брифинга подписал заместитель главы МИД Евгений Енин, агент Украины по международным делам против России.

Дело касается захвата украинских моряков и трех украинских судов Россией в Керченском проливе в ноябре 2019 года. Меморандум и сопроводительные материалы будут переданы в оцифрованном виде.

«Сегодня мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение международного трибунала … Факты, изображения, доказательства и юридическая позиция – все здесь системно изложены», – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы не стремимся к мести, мы стремимся к справедливости. И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами… Россия должна ответить за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, за удерживание в течение 9 месяцев наших моряков и в течение 11 месяцев наших кораблей», – подчеркнул министр.

Как стало известно «Европейской Правде» от собственных источников, окончательное решение по делу ожидается примерно через два года.

«Решения мы ждем ориентировочно в 2022 году», – отметил источник.

Первые слушания по «морскому делу» начались в ноябре прошлого года. Украина настаивает, что дело является срочным.

Отметим, что новым агентом Украины по делам против РФ стал заместитель главы МИД Евгений Енин, который заменил Елену Зеркаль.

Международная юридическая команда, которая ведет процесс, осталась неизменной, ее костяк формируют нанятые консультанты, представители юридической компании Covington & Burling, с которыми МИД продлил контракт.

Украина требует от России также выплаты финансовой компенсации, сумма которой не разглашается. Речь идет о нескольких миллионах, которые делятся соразмерными частями на компенсации государства как владельцу задержанных кораблей и моряков.

Ранее сообщалось, что Украина готова подать меморандум в Арбитражный трибунал по делу захвата кораблей Россией. Сроки подачи документа – 24 мая.