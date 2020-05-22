МВФ возобновляет кредитную программу для Украины

МВФ и Украина согласовали новую программу stand by на $5 млрд. В ближайшее время программу сотрудничества должен рассмотреть Исполнительный совет МВФ.

Международный валютный фонд предварительно договорился с Украиной о выделении кредита в размере $5 млрд, по программе Stand by, рассчитанной на 18 месяцев, сообщается пресс-служба фонда.

Отмечается, что 21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и МВФ.

Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар рассказала, что средства будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. В фонде ожидают, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ, когда кризис и пандемия пройдут.

Теперь руководство Фонда должно утвердить соглашение – в ближайшее время программу сотрудничества должен рассмотреть Исполнительный совет МВФ.

Напомним, накануне МВФ поздравил Украину с принятием законопроекта о банках, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам. Представитель МВФ Джерри Райс отметил, что Украина и МВФ собираются договориться о 18-месячной программе stand-by, которая поможет Украине справиться с вызовами коронавирусного кризиса. Когда ситуация восстановится, фокус сотрудничества снова сместится в сторону выполнения долгосрочных структурных реформ в Украине.

По оценкам украинских властей, первый транш нового кредита МВФ возможен уже до конца месяца.