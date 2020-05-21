В Киеве поймали вербовщиков для наркоторговли в России

Полиция нашла вербовщиков, которые втянули 12 человек в наркоторговлю в России. Задержанные находятся под ночным домашним арестом.

Киевский следователи объявили о подозрении группе лиц, которые вербовали граждан Украины для работы в России. Злоумышленники предлагали работу курьером-экспедитором, а на самом деле – заставляли людей работать наркодилерами, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В ходе расследования, которое длится почти четыре года, следователи установили причастность сообщников к новым фактам и объявили о подозрении. Фигурантам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

«Сотрудники столичной полиции задокументировали деятельность преступной группы из четырех человек, которая в течение 2015-2016 годов вербовала жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей на работу в РФ», – говорится в сообщении.

«Набор происходил через сайты объявлений и в офисах, где собирали анкетные данные претендентов и готовили их к отправке в соседнее государство», – отмечается в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в результате преступной деятельности группировки пострадали 12 мужчин и женщин.

«Вербовщики подыскивали жертв среди людей с материальными трудностями, которым они покупали билеты на поезд в столицу, а затем – контролировали пересечение границы, где их встречали якобы «работодатели». Те уже заставляли украинцев выполнять ту работу, которую поручали», – сообщили в полиции.

«А это – распространение наркотиков, за что в дальнейшем они попадали в поле зрения правоохранителей и сейчас там отбывают наказание», – уточнили в полиции.

В настоящее время задержанные – двое братьев, кум и друг – находятся под ночным домашним арестом. Следователи установили новые факты причастности фигурантов к другим эпизодам, а затем по согласованию Киевской городской прокуратуры объявили им подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (торговля людьми).