Родные полизуников Кремля вышли на пикет по ОП

Родственники политзаключенных Кремля вышли на пикет к Офису президента. Они говорят, что коммуникация по этой теме исчезла и от них просто отвернулись.

В четверг, 21 мая, родственники политзаключенных, которые удерживаются Российской Федерацией, пришли на Банковую к Офису президента Украины, сообщает издание «Левый Берег».

Как сообщает с места событий корреспондент издания, они призвали руководство государства рассказать о перспективах обмена по формуле «всех на всех» и возвращения из России политических заложников.

«Наши родные гниют в российских тюрьмах, где бурлит короновирус. Президент обещал, что обмен «всех на всех» состоится в декабре 2019-го, потом сказал, что наших родных вернут домой до конца марта, а сейчас коммуникация по этой теме исчезла вообще. От нас просто отвернулись», – пожаловалась жена украинца Игоря Кияшко, которого в декабре 2018 года приговорили в России к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Информационная кампания «Поговорите с нами» организована Объединением родственников политзаключенных Кремля.

Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пикет родственников политузников Кремля по Офисом президента. Пред 1 из 14 След

К участникам пикета вышли представители Офиса президента, чтобы взять их обращение.

Напомним, что последний обмен с Россией прошел в сентябре 2019 года. Тогда в Украину вернулись 35 украинцев, незаконно удерживавшихся на территории Российской Федерации.