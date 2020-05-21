Родные полизуников Кремля вышли на пикет по ОП

Родственники политзаключенных Кремля вышли на пикет к Офису президента. Они говорят, что коммуникация по этой теме исчезла и от них просто отвернулись.
В четверг, 21 мая, родственники политзаключенных, которые удерживаются Российской Федерацией, пришли на Банковую к Офису президента Украины, сообщает издание «Левый Берег».
Как сообщает с места событий корреспондент издания, они призвали руководство государства рассказать о перспективах обмена по формуле «всех на всех» и возвращения из России политических заложников.
«Наши родные гниют в российских тюрьмах, где бурлит короновирус. Президент обещал, что обмен «всех на всех» состоится в декабре 2019-го, потом сказал, что наших родных вернут домой до конца марта, а сейчас коммуникация по этой теме исчезла вообще. От нас просто отвернулись», – пожаловалась жена украинца Игоря Кияшко, которого в декабре 2018 года приговорили в России к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.
Информационная кампания «Поговорите с нами» организована Объединением родственников политзаключенных Кремля.
К участникам пикета вышли представители Офиса президента, чтобы взять их обращение.
Напомним, что последний обмен с Россией прошел в сентябре 2019 года. Тогда в Украину вернулись 35 украинцев, незаконно удерживавшихся на территории Российской Федерации.