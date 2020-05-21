МИД Украины поставил на место «коллег» из МИД России.

Россию просят не вмешиваться в дела Украины

В МИД назвали заявление Москвы о годовщине инаугурации Зеленского «очередной попыткой вмешаться во внутренние дела Украины».

Министерство иностранных дел отреагировало на комментарий Департамента информации и прессы МИД России относительно годовщины вступления на должность президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Внешнеполитическое ведомство назвало заявление МИД РФ «очередной попыткой вмешаться во внутренние дела Украины и навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины».

«Авторы комментария обвиняют Украину в совершении русофобской государственной политики, нагнетании напряжения в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации», – говорится в сообщении.

«Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удерживание нею украинских граждан», – подчеркивается в сообщении.

На последних переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 15 мая полпред России Борис Грызлов заявил, что видеоконференция ТКГ оказалась «на грани срыва» из-за отказа украинской делегации от прямых переговоров с ОРДЛО. При этом он обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей.

Отмечается, что язык враждебности комментария МИД России не имеет и намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование.

Сообщается также, что российская сторона требовала от Украины за неделю подготовить и презентовать проект интеграции «формулы Штайнмайера» в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Украинская делегация ответила на это отказом.

При этом он обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей.

«Видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска», – заявил Грызлов.

«Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер», – подчеркнул он.

Представитель РФ также подчеркнул, что обстановка на заседаниях подгрупп ТКГ накалилась из-за нового состава украинских представителей, которые «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса».

«Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются «выдавливать» представителей «ДНР» и «ЛНР» из рабочих групп и Контактной группы», – заявил Грызлов.

Помимо этого, он обвинил украинскую власть в «обмане надежд украинских граждан» и «опасном пути своих предшественников».

«Партия, которая называет себя «слугой народа», рискует превратиться в партию «слуг войны». Это – серьезный вызов и угроза для Минского процесса», – считает Грызлов.