США в связи с пандемией выделили доппомощь Украине

США увеличили до $15,5 млн помощь Украине на борьбу с пандемией коронавируса. Дополнительно выделен $1 миллион на гуманитарную и медицинскую помощь.

Для противодействия пандемии коронавируса правительство Соединенных штатов выделило Украине дополнительный миллион. США таким образом увеличили помощь Украине для борьбы с пандемией коронавируса до $15,5 млн, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

«Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи странам мира до более $900 млн. для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. В частности, помощь Украине расширена с уже ранее выделенных $14,5 млн. до $15,5 млн», – говорится в сообщении посольства Украины в США.

Помощь будет включать:

▪ 13,1 млн долларов США в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе International Disaster Assistance). Средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействия дальнейшему распространению COVID-19.

Отмечается, что финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая общины, на которые повлиял конфликт на востоке Украины.

▪ 2,4 млн долларов США гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе Migration and Refugee Assistance) для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

Сполучені Штати розширили до 15,5 млн. дол. гуманітарну та медичну допомогу Україні для протидії #COVID19 Уряд США… Geplaatst door Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США op Woensdag 20 mei 2020

Ранее сегодня ЕС окончательно согласовал €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.