Красный Крест направил гумпомощь в ОРДЛО

Грузовики с грузом гигиенических средств и товаров медицинского назначения были направлены через пропускной пункт «Новотроицкое» по маршруту Киев-Донецк.

20 мая три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста проследовали через линию разграничения на временно оккупированную территорию, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Три грузовика с гуманитарной помощью последовали вчера через КПВВ «Новотроицкое» по маршруту Киев-Донецк», – говорится в сообщении.

Чтобы помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях и постоянно страдающим от российской агрессии, МККК направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19 тонн 150 кг.

Грузовики с гуманитарным грузом Красного Креста. Грузовики с гуманитарным грузом Красного Креста. Пред 1 из 2 След

Пограничники отметили, что будут продолжать оперативно оформлять и пропускать такие гуманитарные миссии через линию разграничения для помощи гражданскому населению.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что реальная ситуация с эпидемией коронавируса на оккупированной части Донбасса ужасная, но от помощи Украины оккупанты отказались, поэтому он договорился с «Красным крестом» о гуманитарной помощи для жителей ОРДЛО.