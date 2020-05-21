Украина против принятой в Болгарии декларации

МИД выражает протест из-за принятия парламентом Болгарии декларации об реформе местного самоуправления в Украине из-за недостоверности и манипулятивности.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием Народными Сборами Республики Болгария декларации об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарского сообщества, сообщает пресс-служба МИД.

В министерстве подчеркнули, что вопросы административно-территориального устройства Украины принадлежат исключительно к компетенции украинских органов государственной власти.

«Для нас абсолютно неприемлемыми являются попытки вмешательства иностранных государств во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформ на национальную самобытность этнических болгар Украины», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что защита прав и свобод представителей всех нацменшин является основоположным приоритетом органов власти Украины и совершается в соответствии к Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств от 1995 года.

«Вопрос относительного Болградского района будет решен согласно с украинским законодательством с учетом позиций местных жителей, в том числе болгарской общины», – добавили в министерстве иностранных дел.

Накануне парламент Болгарии выразил протест в связи с планами провести административную реформу, которая может разделить Болградский район Одесской области на несколько территориальных громад, где этнические болгары больше не будут большинством.

Напомним, что в начале года сообщалось о том, что Болгария намерена провести антимонопольное расследование против «Газпрома». Речь идет о нарушении обязательства по корректировке цен на газ в соответствии со среднерыночными ценами в ЕС.