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Украина провела рекордное число тестов на коронавирус

Максим Степанов.

Только за прошедшие сутки в Украине подтвердили коронавирус еще у 476 человек. Умерли от болезни 15 человек, выздоровели 272.

За 20 мая в Украине подтвердили 476 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 76 медработников. Госпитализировали 115 человек, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Зафиксировано 15 летальных исходов, выздоровели 272 человека. За все время пандемии заболели 19 706 человек, из них 3833 медработника. Выздоровели 6227 человек, умерли 579.

«За прошлые сутки проведено рекордное количество исследований методом ПЦР – 9361. Если говорить в разрезе регионов, то за минувшие сутки самое большое количество подтвержденных случаев коронавирусом зарегистрировано в Ровенской области (70), Киевской (55), Черновицкой (46) и Киеве (65)», – сообщил Степанов.

Министр здравоохранения сообщил, что вместе с главой МВД Арсеном Аваковым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым отправляются в Черновицкую область, которая остается лидером по заболеваемости в Украине.

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Напомним, что 20 мая в ВОЗ заявили, что за последние 24 часа по всему миру обнаружено беспрецедентное число новых случаев инфицирования коронавирусом – 106 тысяч.

Источник Пресс-служба Кабинета министров Украины

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