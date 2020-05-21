На Донбассе наблюдается эскалация боевых действий

На Донбассе, под обстрелом пророссийских боевиков, погиб комбат «Луганск-1» Сергей Губанов. Еще трое бойцов этого батальона получили ранения.

В Луганской области 20 мая погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов. Он и еще трое бойцов выполняли задание командования штаба Операции Объединенных сил, во время чего получили осколочные ранения, сообщили на странице полиции Луганской области в Facebook.

«Все произошло 20 мая примерно в 21:30, в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Командир батальона полковник полиции Серей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им предоставляют помощь врачи военного госпиталя», – говорится в сообщении.

Личный состав полиции Луганской области выразил соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким.

Батальон «Луганск-1» бы создан в 2014 году из добровольцев в структуре ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. С 2015 года переведен в структуру ГУ НП в Луганской области. Сергей Губанов командовал батальоном с декабря 2015 года.

В утренней сводке штаба ООС не сообщается о погибших за 20 мая. Согласно с информацией штаба, в результате вражеских обстрелов были ранены двое военных. Всего за сутки вооруженные формирования открывали огонь по украинским защитникам 18 раз.

Возле Павлополя, Песков, дважды возле Каменки и Старогнатовки, четыре раза возле Богдановки открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По окрестностям Красногоровки выпустили 20 мин 120-го калибра. Вечером неподалеку Марьянки использовалось снайперское оружие. Рядом с Ореховым стреляли из минометов 120-го калибра, гранатометов и пулеметов.

Рядом с Шумами и Новоалександровкой российские наемники использовали минометы 82-го калибра. По защитникам Пивденного дважды стреляли из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов, а по Крымскому вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

«От начала текущих суток неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранение», – говорится в сообщении.

На Луганщині загинув комбат Сергій ГубановПід час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він і… Geplaatst door Поліція Луганської області op Woensdag 20 mei 2020

Накануне, утром 20 мая главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили о приведении войск в боевую готовность. Они начали угрожать эскалацией боевых действий. Главари террористов обвинили украинских военных в том, что те якобы стреляли по объектам инфраструктуры в Луганской области.

Так, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что 16 мая из-за обстрелов была повреждена линия электропередачи, «которая питала критически важные инфраструктурные объекты». Он пригрозил, что в случае продолжения обстрелов боевики попробуют «отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи».

«Мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений народной милиции», – сказал Пасечник.

В то же время, главарь «ДНР» Денис Пушилин тоже заявил, что принял решение повысить боевую готовность «на случай агрессивного поведения Киева».

Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе из-за ложного обвинения Вооруженных сил Украины в обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.