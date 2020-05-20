YouTube удалил аккаунты «Anna News» и «News-Front»

YouTube приступил к массовой зачистке пророссийских пропагандистских каналов на видеохостинге. Уже удалены «Anna News», «News-Front» и «Крым 24».

Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунты пророссийских пропагандистских телеканалов на оккупированном Донбассе – «Anna News» и «News-Front», а так же российского оккупационного телеканала в Крыму – «Крым 24». Удаленные пропагандистские площадки требуют объяснения от службы поддержки компании YouTube, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня YouTube удалил канал News-Front, существовавший 5,5 лет (450 тыс подписчиков и около полумиллиарда просмотров). На канале была широко представлена пророссийская видео-хроника войны на Донбассе с 2014 года», – говорится в сообщении.

«Также были удалены каналы «Anna News» и «Крым24», – добавляют российски пропагандисты.

Также российские пропагандисты заверяют, что все видеосюжеты и выпуски программ будут восстановлены на других ресурсах телеканалов.