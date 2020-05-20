Зеленский не будет распускать только послушную Раду

Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока «Слуга народа» будет голосовать его законопроекты. Он обещает и дальше поддерживать послушное монобольшинство.

Президент Владимир Зеленский пока не планирует распускать Верховную Раду. Зеленский заявил об этом на своей пресс-конференции.

«Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия «Слуга народа» будет голосовать за все важные законопроекты – и банковский закон, и земельная реформа, и импичмент, – все, что было написано в нашей программе президента», – заявил Зеленский.

«Все, что превратили из обещаний в реальные действия… пока они будут голосовать, я буду поддерживать партию «Слуга народа». Потому что это не просто партия… Я буду поддерживать монобольшинство, пока оно выполняет свою работу», – пообещал президент.

Зеленский назвал критерий по которому собирается оценивать эффективность работы Верховной Рады и фракции «Слуга народа». Он так же подчеркнул условия при котором пойдет на новый роспуск парламента.

«Если они не будут голосовать, не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику, в то же время я распущу парламент», – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от «Слуги народа». Он заявил, что праймерис, о которых просили его депутаты, также будут.

«Будут и кандидаты от «Слуги народа», а также будут независимые люди, которые будут готовы бороться на независимых праймериз», – добавил Зеленский.

Отметим, что согласно ст. 90 Конституции, Раду можно распустить в трех случаях: если в течение одного месяца в парламенте не сформирована коалиция; если в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован персональный состав правительства; если в течение 30 дней одной очередной сессии не начинаются пленарные заседания.

Полномочия парламента не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Рады.

Кроме того Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир не формируют кадровую политику в Украину.

«Ермак, Шефир не занимаются совсем кадровой политикой. Присутствуют ли они, когда мы обсуждаем с премьер-министром некоторые ключевые должности, – могут присутствовать. Они не формируют кадровую политику», – заявил Зеленский.

«Общаюсь ли я с ними по поводу кадровой политики? Да. Провожу ли я собеседования? Проводит в основном премьер-министр, если это касается кадровой политики правительства. Дальше у нас есть конкурсы», – сказал Зеленский.

Напомним, после победы на выборах в прошлом году Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля. Монобольшинством в парламенте стала президентская партия «Слуга народа», которая выиграла выборы.

Во время первого заседания Верховной Рады IX созыва Зеленский сказал, что она станет лучшей в истории Украины или будет распущена.

12 сентября 2019 года в Раде девятого созыва впервые не хватило голосов для принятия решения – монобольшинство не собралось после обеденного перерыва. Тогда депутаты отказались сократить срок подготовки ко второму чтению законопроекта №1061 об управлении безопасностью автомобильных дорог.