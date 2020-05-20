Россия снова займется очковтирательством по Крыму

Украина отреагировала на намерение РФ провести «видеоконференцию с крымчанами». Отмечается, что «предыдущие провалы в ООН вынуждают РФ на новые авантюры».

Спикера миссии Украины в Организации Объединенных Наций Олег Николенко заявил, что анонсированная Россией видеоконференция с жителями Крыма, которую планирует провести российская делегация 21 мая – это «форма без содержания». Николенко написал об этом на своей странице в Facebook.

Николенко также отметил, что предыдущие провалы в ООН заставляют Россию идти на новые авантюры.

Он напомнил, что 6 марта Украина проводила неформальное заседание членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» по Крыму. Тогда международное сообщество осудило РФ за оккупацию украинского полуострова и продолжающиеся там нарушения прав человека.

«Не могут русские ничего поделать и против «крымских» резолюций Генассамблеи. РФ пытается создать альтернативную реальность, а в ответ снова услышит фундаментальные принципы международного права. Никакого признания аннексии Крыма не произойдет. Международные санкции будут оставаться в силе до восстановления территориальной целостности Украины», – подчеркнул Николенко.

Дуже коротко. 1. Відео-конференція із т.зв. «жителями» Криму, яку планує провести російська делегація 21-го травня –… Geplaatst door Oleg Nikolenko op Dinsdag 19 mei 2020

«России не актеров на встречу с членами Совета Безопасности следует приглашать, а выполнять резолюции ООН и решения международных судов и трибуналов. В частности, – допустить без предварительных условий на полуостров миссию по мониторингу прав человека и освободить незаконно удерживаемых украинцев», – добавил он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский анонсировал 21 мая «неформальную видеоконференцию» с жителями аннексированного Крыма.

Напомним, что власти Германии возмущены необоснованным преследованием крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму. Россию призывают к соблюдению прав человека.