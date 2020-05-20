В Украине излечилась треть зараженных коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировано 354 новых случая заражения коронавирусом. Всего излечилось от коронавируса 5955 пациентов, смертность составила 564.

По состоянию на утро 20 мая в Украине зафиксировали 19230 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели, сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 354 новых случая (+1,8%), 16 летальных исходов (+2,9%) и 323 выздоровления (+5,7%).

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 766 случаев;

• Волынская область – 676 случаев;

• Днепропетровская область – 849 случаев;

• Донецкая область – 133 случая;

• Житомирская область – 583 случая;

• Закарпатская область – 922 случая;

• Запорожская область – 385 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1246 случаев;

• Кировоградская область – 450 случаев;

• Киев – 2410 случаев;

• Киевская область – 1261 случай;

• Львовская область – 1136 случаев;

• Луганская область – 42 случая;

• Николаевская область – 264 случая;

• Одесская область – 792 случая;

• Полтавская область – 265 случаев;

• Ровенская область – 1217 случаев;

• Сумская область – 164 случая;

• Тернопольская область – 1089 случаев;

• Харьковская область – 836 случаев;

• Херсонская область – 172 случая;

• Хмельницкая область – 280 случаев;

• Черновицкая область – 2796 случаев;

• Черкасская область – 381 случай;

• Черниговская область – 115 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 19230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Dinsdag 19 mei 2020

19 мая вступил в силу закон о массовом тестировании на коронавирус.

Закон сегодня был опубликован в издании «Голос Украины».

«Закон вступает в силу со дня его опубликования. Он действует в течение срока действия карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом министров Украины в порядке, установленном законом, и в течение двух месяцев с момента их отмены», – указано в документе.

Документ предусматривает, что тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.

Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в частности, сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, контактировали они с больным или нет.

Согласно документу, лица, которые из-за проведения мероприятий по недопущению распространения коронавируса были вынуждены пойти на самоизоляцию, или находятся в медучреждениях, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Медработники, которые из-за коронавируса лежат в больнице или находятся на самоизоляции, будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.