В Нидерландах арестованы два бренда российской водки

Суд в Нидерландах арестовал два широко известных бренда российской водки – «Stolichnaya» и «Moskovskaya». Экс-акционеры ЮКОСа хотят продать их с аукциона.

Cуд в Нидерландах наложил арест на два российских бренда водки – «Stolichnaya» и «Moskovskaya», которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», сообщают нидерландское издание «NRC».

Арест наложен из-за возобновленного в Нидерландах дела ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры нефтяной компании, которые совокупно владели 70% ЮКОСа, потеряли деньги при экспроприации и банкротстве компании, пишет Настоящее время.

Третейский суд в Гааге постановил в 2014 году, что Россия должна выплатить компенсацию бывшим акционерам компании и указал, что Россия фактически экспроприировала ЮКОС у законных владельцев.

Международный апелляционный суд Гааги весной 2020 года обязал Россию выплатить более $50 млрд по этому иску. Но Россия платить отказывается. В этой связи бывшие акционеры ЮКОСа уже несколько лет обращаются в суды США, Франции и Великобритании, Бельгии и Нидерландов с требованием ареста имущества России за границей.

«Пока Российская Федерация игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах – это только начало», – цитирует «NRC» слова Тима Осборна, одного из представителей экс-акционеров ЮКОСа.

Права на бренд «Stolichnaya» и «Moskovskaya» нидерландский суд окончательно закрепил за Россией несколько месяцев назад – в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

Когда-то эти права принадлежали бизнесмену Юрию Шефлеру, владельцу «SPI Group», который в конце 1990-х годов заплатил за 43 известных бренда, включая «Stolichnaya» и «Moskovskaya», всего $300 тыс.

Россия около 15 лет судилась за водочные бренды, утверждала, что марки были незаконно приватизированы. К 2015 года стоимость только «Stolichnaya» и «Moskovskaya» достигала, по экспертным оценкам, $2 млрд.

Истцами по делу ЮКОСа против России выступают три офшорные структуры – «Hulley Enterprises», «Yukos Universal» и «Veteran Petroleum», входившие в «Group Menatep Limited» («GML»).

Представитель «GML» Джонатан Хилл сообщил «РБК», что арестованные водочные бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные от их продажи деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации.