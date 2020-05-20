В Чехии объяснили, почему не отдали Конева России

В Чехии рассказали, почему не передают России памятник Коневу. Монумент не является имуществом Минобороны и может быть военным захоронением.

Министерство обороны Чехии не может передать России памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету, а не военному ведомству, говорится в ответе главы чешского Минобороны Лубомира Метнара на письмо Сергея Шойгу, передает «Česká tisková kancelář».

«Мемориал не является имуществом министерства обороны и не находится на его территории. Кроме того, он не может быть классифицирован как военное захоронение», – говорится в письме.

Кроме того, отмечается, что на попечении чешского военного ведомства находится около 4 тыс. российских военных захоронений, а на их поддержание и реконструкцию ежегодно выделяются средства.

Напомним, мемориал маршалу Коневу демонтировали 3 апреля. Против данного шага выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.Следственный комитет РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело.

В апреле чешские СМИ сообщали, что правоохранители взяли под охрану старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа, мэра города Зденека Гржиба и главу столичного района Ржепорые Павела Новотны, которые были инициаторами сноса памятниика.

Причиной этому называли прибытие в Прагу россиянина, который, предположительно, является сотрудником спецслужбы. Он прибыл в аэропорт Праги три недели назад, воспользовавшись дипломатическим паспортом.

В его портфеле якобы находилось сильнодействующее отравляющее вещество рицин.