Россия занимает второе место в мире по коронавирусу

В России выявили уже почти 300 тысяч заражений коронавирусом. Только в одной Москве количество заболевших приближается к 150 тысячам.

В России по официальной статистике центральной власти диагностировано 299 941 случаев коронавирусной болезни COVID-19, однако региональные штабы постоянно сообщают несколько большие цифры, свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Сейчас во всей России диагностировано 299 941 случаев болезни, из них 149 607 в Москве. По всей стране 76 130 человек уже выздоровели, 2837 умерли.

За последние сутки в России на коронавирус заболело 9263 человек. Российская Федерация сейчас на втором месте по количеству диагностированных случаев COVID-19. На первом США (1 567 236 больных), на третьем Испания (278 803 пациентов с коронавирусом).