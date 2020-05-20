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Россия занимает второе место в мире по коронавирусу

Эпидемия коронавируса в России.

В России выявили уже почти 300 тысяч заражений коронавирусом. Только в одной Москве количество заболевших приближается к 150 тысячам.

В России по официальной статистике центральной власти диагностировано 299 941 случаев коронавирусной болезни COVID-19, однако региональные штабы постоянно сообщают несколько большие цифры, свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Сейчас во всей России диагностировано 299 941 случаев болезни, из них 149 607 в Москве. По всей стране 76 130 человек уже выздоровели, 2837 умерли.

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За последние сутки в России на коронавирус заболело 9263 человек. Российская Федерация сейчас на втором месте по количеству диагностированных случаев COVID-19. На первом США (1 567 236 больных), на третьем Испания (278 803 пациентов с коронавирусом).

Источник Центр Джона Хопкинса

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