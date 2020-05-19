Гордон сам взял интервью у Гиркина и Поклонской, – СБУ

СБУ утверждает, что Гордон взял интервью у Гиркина и Поклонской по собственной инициативе. Но СБУ внимательно изучает полученные материалы.

Служба безопасности Украины отмечает, что журналист Дмитрий Гордон сам является инициатором интервью с представительницей оккупационной власти Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным, но информацию, озвученную этими персонажами, в СБУ изучают, сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонская и Игорем Гиркиним (Стрелков) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона», – заявили в СБУ.

«Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства», – добавили в ведомстве.

Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є… Geplaatst door Служба безпеки України op Dinsdag 19 mei 2020

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что взял интервью у террориста Игоря Гиркина и экс-«прокурорши» Натальи Поклонской в тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами.

Кроме того, действия Дмитрия Гордона раскритиковал главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Напомним, что российский террорист Гиркин подробно рассказал, как его группа покидала Славянск и Краматорск под покровом ночи, используя живой щит из гражданских.