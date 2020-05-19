Люди Коломойского скупают украинские медиа-активы

У журнала «Фокус» сменился владелец, им стал медиа-магнат Борщевич. Новый собственник может быть тесно связан с Коломойским.

Владельцем издательства «Фокус медиа», которое выпускает журнал «Фокус» и сайт focus.ua, в начале апреля вместо Анатолия Евтухова стал Александр Борщевич, сообщило профильное издание «Детектор Медиа» со ссылкой на данные единого государственного реестра.

Борщевич, по данным открытых реестров, является владельцем и директором трех компаний, зарегистрированных по адресу холдинга «1+1» медиа: ул. Кирилловская, 23 в Киеве.

Источники издания утверждают, что новый владелец представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, а куратором проекта «Фокус» может стать народный депутат, бывший журналист Александр Дубинский. Впрочем, сам Дубинский это категорически отрицает.

Директор издательства «Фокус медиа» Виктория Калкатина тоже отрицает, что новые инвесторы издания – Коломойский или Дубинский.

«Нет, это не господин Коломойский. И это не Александр Дубинский. Александр Борщевич – инвестор и владелец», – сказала онаю

Сам Борщевич на вопрос о владении «Фокусом» предложил дождаться пресс-релиза.

«Сделка пока не завершена, поэтому пока без комментариев», – сказал он.

Позже «Фокус медиа» разослал пресс-релиз, в котором подтверждается, что его владельцем стал Александр Борщевич.

Главным редактором журнала стал Алексей Газубей, ранее возглавлявший сайт focus.ua.

Первый номер журнала после карантина выйдет 4 июня.

Напомним, что о планах Евтухова продать «Фокус» стало известно еще летом 2019 года. Тогда предполагалось, что перезапускать журнал будет бывший главный редактор «Forbes-Украина» Владимир Федорин, но позже Федорину поступило предложение перезапустить «Forbes-Украина», чем он сейчас и занимается.

Напомним, Евтухов купил «Фокус» у компании Vertex United Бориса Кауфмана.

Сам Кауфман купил «Фокус» летом 2013 года у UMH Group Бориса Ложкина. Сделка состоялась непосредственно перед тем, как Ложкин продал остальной медиабизнес олигарху Сергею Курченко.

В октябре 2019 года стало известно, что эта сделка стала предметом уголовного дела. Его инициировала компания «Акютел ЛТД» Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского.

Она заявила об утрате в 2013 году 50% корпоративных прав в ООО «Издательство Фокус», основными активами которого были еженедельный журнал «Фокус», новостной сайт focus.ua и спецпроект «Фокус. Красивая страна».