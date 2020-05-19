Россия необоснованно преследует крымских татар

Берлин обеспокоен уголовным преследованием более 80 крымских татар Россией по сомнительным обвинениям и призвал Россию обеспечить права крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

В опубликованном в понедельник на сайте немецкого МИД заявлении уполномоченного правительства Германии по политике в отношении соблюдения прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер и координатора правительства с межобщинного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирка Визе сообщается позиция Германии по вопросу российской репрессивной политики в отношении крымскотатарских активистов.

Авторы напоминают, что по приказу Сталина 76 лет назад сотни тысяч крымских татар, включая женщин и детей, были депортированы, и чтят память тех, кто погиб в результате депортации, потерял друзей и семью, и пережил огромные страдания.

«В изгнании выжившие столкнулись с массовой дискриминацией. Крымские татары не могли вернуться на родину до 1980-х годов», – констатируется в заявлении.

Однако, как подчеркивают Кофлер и Визе, и сегодня крымскотатарский народ не может жить в условиях свободы и самоопределения.

«После аннексии Крымского полуострова Россией, которая состоялась в нарушение международного права, положение крымских татар резко ухудшилось. Они являются жертвами систематического запугивания и притеснений и не могут свободно исповедовать свои убеждения. Меджлис, центральный орган самоуправления, по-прежнему запрещен, несмотря на временный приказ Международный суд ООН. Многие крымские татары покинули свою родину, которую недавно снова обрели», – заявили в Берлине.

Авторы заявления обеспокоены тем, что более 80 крымских татар преследуемые Россией по сомнительным обвинениям, и некоторые из них находятся далеко от дома и родных.

«Мы призываем Россию полностью гарантировать права крымскотатарского меньшинства», – призвали Кофлер и Визе.

Так же, в 76-ю годовщину депортации крымскотатарского народа Европейская комиссия требует обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей к временно оккупированному Крыму.

Напомни, что 18 мая 1944 года крымских татар насильственно депортировали в Центральную Азию. После оккупации и аннексии Крыма Россией в 2014 году, оккупационные власти развернули широкомасштабные репрессии против крымскотатрских активистов.