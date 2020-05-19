Сын Солженицына будет распиливать угольные финансы

Сын российского писателя и общественного деятеля Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России – СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко. Информацию об этом агентству «РБК» подтвердила пресс-служба компании.

Прежний гендиректор и совладелец (владеет 7,8%) СУЭК Владимир Рашевский, с конца 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию, пишет издание.

В 2018 году Рашевский вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние было оценено в $550 млн. Солженицын будет совмещать две должности: он сохранит текущий пост главы «дочки» СУЭК – «Сибирской генерирующей компании».

Перестановки могут быть вызваны невыполнением производственной программы СУЭКа, утверждает один из источников РБК.

Степан Солженицын закончил Массачусетский технологический институт (MIT) и Гарвард. Работал в Нью-Йорке экспертом по энергетике, экологии и градостроительству. С 2004 года работал в консалтинговой компании McKinsey & Company. Там отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения, консультировал энергетические компании и регулирующие организации по вопросам структурных изменений в отрасли. В 2018-м возглавил «Сибирскую генерирующую компанию».

СУЭК – один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок России и на экспорт. Добыча СУЭК снизилась в 2019 году на 4% и составила 106,2 млн т. Выручка сократилась на 9%, до $7,5 млрд. При этом чистая прибыль упала на 39,3% – до $706 млн, следует из финансовой отчетности компании.

Александр Солженицын, знаменитый писатель и общественный деятель, был одним из самых активных и последовательных критиков политического строя СССР. За диссидентскую деятельность в 1974 году он был обвинен в измене Родине, лишен советского гражданства и выслан из СССР. Вернуться в Россию он смог лишь в 1994 году.

Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе, присужденной ему в 1970 году «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы».

Напомним, что за последнее время существенно выросла перевалка антрацита через российские порты на Азовском море. По оценке, Россия каждый год вывозит из ОРДЛО около трех миллионов тонн антрацита.

А связанная с Медведчуком компания получила монопольные права на транзит российского угля по территории Украины, зарабатывая на тонне $1-1,5.