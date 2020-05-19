Гиркин бежал из Славянска, прикрываясь гражданскими

Дмитрий Гордон и Игорь Гиркин во время интервью.

Российский террорист Гиркин подробно рассказал, как его группа покидала Славянск и Краматорск под покровом ночи, используя живой щит из гражданских.

Группа российского террориста Игоря Гиркина покинула Славянск ночью, используя в качестве живого щита на трассе по дороге в Донецк мирных жителей. Игорь Гиркин рассказал об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону, запись которого опубликована в YouTube.

Подчеркивается, что группа Гиркина ушла из Славянска, несмотря на строгий «приказ» от «премьер-министра «ДНР», российского гражданина Александра Бородая.

«Темная, безлунная ночь! Другой момент, когда мы выдвигались уже из Краматорска, то выходили небольшими колоннами с большими интервалами по полностью забитой гражданским транспортом дороге», – заявил Гиркин.

«Одновременно с выходом проводилась отвлекающая операция со стороны Краматорска», – добавил он.

Гиркин подчеркивает, что удержание Славянска потеряло свой смысл, как со стратегической, так и с тактической точки зрения. Причем, Гиркин особо акцентирует внимание на том, что с тактической точки зрения удержание Славянска могло привести к полному поражению оказавшейся в оперативном окружении «армии «ДНР».

«Выходили из Славянска шесть колонн, небольших. Одна из них пешая, которая выдвигалась из Семеновки пешим ходом. В остальных пяти колоннах шло около 700 человек. Одна из них заблудилась и сгорела», – отмечает Гиркин.

При этом Гиркин особо подчеркнул ту поспешность, с которой осуществлялся вывод российских сил и местных коллаборационистов из Славянска.

«Целый день дезинформационной работы, жесткой работы. От принятия решения о выводе сил из Славянска, до саамого вывода – прошло 12 часов. При этом многие мои командиры узнали о выходе за час до него», – подчеркнул Гиркин.

«Все оставили на своимх местах включенными».

Гиркин отметил, отвечая на вопрос Гордона, что изначально он не планировал захватывать Славянск. Согласно первоначальным планам, российская группа Гикина после прехода границы намерена была развернуть свою базу в Шахтерске или Снежном.

Убедившись в выполнении всех поставленных задач местными пророссийскими активистами, с которыми Игорь Гиркин встречался еще в Ростове-на-Дону и Таганроге, российский террорист принял решение выбрать в качестве базы Славянск как город с наибольшим пророссийским активом. Таким образом российская группа рассчитывала получить местное пополнение для расширения своего состава.

Напомним, что ранее фээсбешник Гиркин в очередной раз подчеркнул свою роль в развязывании войны на Донбассе. Без вторжения его отряда в 2014 году никакой бы войны не было бы.