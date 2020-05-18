СБУ выявила сотни источников фейков о коронавирусе

СБУ за неделю разоблачила около 50 интернет-агитаторов, распространяющих фейки о коронавирусе. С начала введения карантина обнаружено 370 таких агитаторов.

За последнюю неделю киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили почти 50 новых интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба СБУ.

«С начала введения карантина СБУ уже обнаружила 370 таких интернет-агитаторов. Установлено, что 17 из них действовали по заданию российской стороны. Количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тысячи с миллионной аудиторией», – говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что агитаторы используют любые информационные поводы для создания у граждан ощущения неконтролируемого хаоса в стране, паники и неспособности государственных органов выполнять свои функции по назначению.

«В частности, через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силового захвата власти и информационной поддержки деструктивных и антигосударственных мероприятий», – отметили в СБУ.

Информацию о 353 агитаторах СБУ передала Национальной полиции. 145 из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Напомним, что Госдепе США заявили, что лидер политсилы «ОПЗЖ» и кум Путина нардеп Медведчук распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе.